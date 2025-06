Nato a novembre ma festeggia a giugno | doppio compleanno per Re Carlo Motivo sorprendente

curiosità affascinante: il motivo sorprendente per cui, sebbene nato a novembre, Re Carlo festeggia il suo compleanno a giugno. Londra si prepara ogni anno a un evento di straordinaria risonanza, un appuntamento che fonde secoli di storia, rigore militare e lo sfarzo della monarchia britannica: il Trooping the Colour. Questa imponente cerimonia, che si tiene tradizionalmente il secondo sabato di giugno, non è solo una parata, ma una sentita celebrazione del compleanno ufficiale del sovrano del Regno Unito. Eppure, la data di questa

Londra si prepara ogni anno a un evento di straordinaria risonanza, un appuntamento che fonde secoli di storia, rigore militare e lo sfarzo della monarchia britannica: il Trooping the Colour. Questa imponente cerimonia, che si tiene tradizionalmente il secondo sabato di giugno, non è solo una parata, ma una sentita celebrazione del compleanno ufficiale del sovrano del Regno Unito. Eppure, la data di questa sontuosa manifestazione solleva una curiosità ricorrente: se, come nel caso di Re Carlo III, il monarca è nato in novembre, perché la festa si sposta al cuore dell'estate? La risposta affonda le radici in una pragmatica e lungimirante decisione regale.

