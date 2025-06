Nastri per cappelli venerdì 20 giugno presentazione del libro di Simone Consigli alla Mondadori

Venerdì 20 giugno, alle 18, presso Mondadori Bookstore, si apre un mondo di fantasia con la presentazione di "Nastri per cappelli" di Simone Consigli. Un viaggio tra nove racconti unici, dove ogni nastro diventa un cappello e ogni storia sorprende. Accompagnato da Roberto Tessari, l'autore ci invita a scoprire le sue creazioni letterarie che spaziano tra realtà e immaginazione. Non perdete questa occasione di immergervi in un universo narrativo affascinante e originale.

Venerdì 20 giugno, alle 18 da Mondadori Bookstore, Simone Consigli presenta il suo libro "Nastri per cappelli" (Erasmo Libri - Edizioni Del Boccale. Giugno 2024). Con lui, Roberto Tessari. Ogni nastro un cappello, nove racconti di fantasia, uno diverso dall'altro, tra spaccio di stupefacenti.

