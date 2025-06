Nastri d’Argento il film Familia e Luca Zingaretti premiati speciali

I Nastri d’Argento 2025 celebrano il talento e il coraggio del cinema italiano, premiando opere che lasciano il segno. Tra i riconoscimenti speciali, spicca il premio a "Familia" di Francesco Costabile, un film che affronta con sensibilità e forza il tema della violenza domestica. La serata si avvicina al gran finale, previsto al Maxxi lunedì 15 giugno, lasciando tutti con la promessa di un futuro cinematografico sempre più brillante e impegnato.

Assegnati i Premi speciali dei Nastri d’Argento, in attesa del gran finale previsto al Maxxi lunedì 15 giugno. Va al film ‘Familia’ del regista e sceneggiatore Francesco Costabile, alla sua opera seconda, il Premio Speciale Bnl Bnp Paribas 2025 che con i Nastri d’Argento premia un film coraggioso, ispirato ad una drammatica vicenda di violenza domestica, segnalato dai Giornalisti Cinematografici fin dalla sua presentazione a Venezia anche con il cast particolarmente interessante: Barbara Ronchi e Francesco Di Leva con i più giovani Marco Cicalese, Tecla Insolia e soprattutto Francesco Gheghi, lo straordinario giovane protagonista vincitore al Lido del Premio per la migliore interpretazione maschile della sezione ‘Orizzonti’. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nastri d’Argento, il film Familia e Luca Zingaretti premiati speciali

Festeggiatissimo infine con un Premio speciale Salvatore Esposito, con i Nastri d'Argento dalla Film Commission Regione Campania in occasione del suo ventennale. Un attore davvero iconico nella storia della grande serialità girata a Napoli: a lui un ricon

