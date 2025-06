Nastri d’Argento 2025 | Premi e menzioni speciali

I Nastri d’Argento 2025 celebrano il cinema italiano con premi e menzioni speciali che riconoscono il coraggio e la creatività degli autori. Il film "Familia" di Francesco Costabile, alla sua seconda opera, si aggiudica il prestigioso Premio Speciale BNL BNP Paribas, un riconoscimento a un lavoro forte e ispirato, nato da una drammatica vicenda di violenza domestica. Scopriamo insieme le storie che rendono unico questo grande evento cinematografico.

Nastri d’Argento 2025 Premi e menzioni speciali Va al film Familia ( qui la nostra recensione ) del regista e sceneggiatore Francesco Costabile, alla sua opera seconda, il Premio Speciale BNL BNP Paribas 2025 che con i Nastri d’Argento premia un film coraggioso, ispirato ad una drammatica vicenda di violenza domestica, segnalato dai Giornalisti Cinematografici fin dalla sua presentazione a Venezia anche con il cast particolarmente interessante: Barbara Ronchi e Francesco Di Leva con i più giovani Marco Cicalese, Tecla Insolia e soprattutto Francesco Gheghi, lo straordinario giovane protagonista vincitore al Lido del Premio per la migliore interpretazione maschile della sezione ‘Orizzonti’. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: nastri - argento - premi - menzioni

Nastri d’Argento Grandi Serie 2025, vincitori e premi speciali - I Nastri d’Argento Grandi Serie 2025 premiamo la creatività italiana, celebrando storie che ci regalano emozioni e riflessioni.

Nastri d’Argento 2025: premi e menzioni speciali; Nastri d'Argento 2025: premi e menzioni speciali per Familia, La casa degli sguardi, Ludovica Nasti e Samuele Carrino; I Premi e le menzioni speciali dei Nastri d’Argento 2025.

Nastri d'Argento 2025: premi e menzioni speciali per Familia, La casa degli sguardi, Ludovica Nasti e Samuele Carrino - Sono stati resi noti dal Sindacato dei Giornalisti Cinematografici Italiani altri premi speciali che verranno assegnati durante la settantanovesima edizione dei Nastri d'Argento, prevista per il 16 gi ... Come scrive comingsoon.it

Nastri d’Argento 2025, Familia e Luca Zingaretti tra i premiati - Va al film Familia del regista e sceneggiatore Francesco Costabile, alla sua opera seconda, il Premio Speciale BNL BNP Paribas 2025 che con i Nastri ... Riporta ciakmagazine.it

Nastri d’Argento, il film Familia e Luca Zingaretti premiati speciali - Assegnati i Premi speciali dei Nastri d’Argento, in attesa del gran finale previsto al Maxxi lunedì 15 giugno. Da msn.com