NASpI 2025 | requisiti e settimane minime per chi lavora Part-Time

Se lavori part-time e ti chiedi come si calcolano i requisiti per ottenere la NASpI nel 2025, non sei il solo. La confusione tra le settimane minime richieste e i contributi necessari è comune, ma con questa guida scoprirai tutto ciò che devi sapere per orientarti facilmente nel nuovo scenario. Continua a leggere per conoscere le novità e prepararti al meglio!

Quando si parla di NASpI e lavoro part-time, il dubbio è sempre lo stesso: servono 13 settimane o 26? La questione crea spesso confusione, anche perché le informazioni che circolano non sempre sono chiare. In questa guida facciamo chiarezza su quanti contributi servono davvero, come funziona il calcolo delle settimane “utili” e cosa cambia con . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: settimane - naspi - part - time

Disoccupazione NASpI, l’Inps spiega il nuovo requisito delle 13 settimane. CIRCOLARE - Se sei un lavoratore in cerca di assistenza, è fondamentale conoscere le nuove regole sulla disoccupazione NASpI.

Ci scrivono: “Lavoro con un contratto part-time di 3 ore al giorno, ma ne faccio almeno 6. Senza straordinari, senza riconoscimenti, senza voce. Ogni cambio d'appalto è un incubo: nuove cooperative, stessi luoghi, stesse persone, ma ogni volta bisogna "ricomi Vai su Facebook

NASpI e lavoro part-time: quante settimane servono davvero per ottenere la disoccupazione; NASpI e lavoro part-time: quante settimane servono davvero per ottenere la disoccupazione; NASPI: dal 2025 minimo 13 settimane di contribuzione per l’accesso.

NASpI e lavoro part-time: quante settimane servono davvero per ottenere la disoccupazione Secondo msn.com: Ogni settimana riceviamo numerose domande su temi legati alla disoccupazione, e una tra le più frequenti riguarda i requisiti per ottenere la NASpI.