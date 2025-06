Nascondeva la droga nel filtro dell' aspirapolvere arrestato 25enne

In un’operazione sorprendente, i carabinieri di Giarre hanno smascherato un giovane di 25 anni che tentava di nascondere la droga nel filtro dell’aspirapolvere. Un gesto rischioso che non è passato inosservato, portando all’arresto di un individuo già noto alle forze dell’ordine. La vicenda evidenzia ancora una volta come l’astuzia dei criminali incontri spesso la fermezza della legge, rafforzando l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta allo spaccio.

I carabinieri della compagnia di Giarre hanno arrestato un 25enne di origini romene, residente in città e già noto alle forze dell’ordine per precedenti vicende giudiziarie. L’uomo è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta in via. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Nascondeva la droga nel filtro dell'aspirapolvere, arrestato 25enne

In questa notizia si parla di: arrestato - 25enne - nascondeva - droga

Firenze, furti ai turisti in stazione: arrestato 25enne con zaino rubato, scatta il divieto di dimora - Firenze, un episodio di furto aggravato ha scosso la stazione Santa Maria Novella, dove un 25enne è stato arrestato per aver rubato lo zaino di un turista.

Nascondeva la droga nel filtro dell'aspirapolvere, arrestato 25enne; Nasconde la droga dentro l’aspirapolvere: arrestato 25enne; VIDEO | Un laboratorio per la droga e un'arsenale in un appartamento abbandonato.

Nasconde la droga dentro l’aspirapolvere: arrestato 25enne Segnala grandangoloagrigento.it: I Carabinieri della Compagnia di Giarre hanno arrestato un 25enne di origini romene, ma residente a Giarre, già noto alle forze dell’ordine per precedenti vicende giudiziarie.