Nasce l' albo degli odontoiatri veneti Marco De Berardinis eletto coordinatore

Nasce l’Albo degli Odontoiatri Veneti con Marco De Berardinis eletto come coordinatore, segnando un passo fondamentale per la professione nella regione. Il nuovo Coordinamento Regionale delle Commissioni Albo Odontoiatri (CAO) delle sette province venete mira a rafforzare il dialogo tra i professionisti e promuovere un’odontoiatria sempre più qualificata e coesa. Questo organismo rappresenta un importante punto di svolta per lo sviluppo e la tutela della salute orale in Veneto.

Si è ufficialmente costituito il Coordinamento Regionale delle Commissioni Albo Odontoiatri (CAO) del Veneto, organismo che riunisce i Presidenti delle CAO degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri delle sette province venete. Il Coordinamento nasce con l'obiettivo di rafforzare il dialogo.

Il nuovo organismo intende rappresentare un punto di riferimento unitario per le politiche regionali in materia di salute orale, prevenzione, formazione professionale e tutela dell’attività odontoiatrica Vai su Facebook

