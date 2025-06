Nasce la nuova Italia con Gattuso CT | con lui anche Bonucci e Prandelli

Una nuova era sta per iniziare per il calcio italiano, con Gattuso alla guida della Nazionale. Con lui, il ritorno di figure storiche come Bonucci e Prandelli promette di infondere entusiasmo e solidità nel team azzurro, pronti a scrivere un capitolo entusiasmante verso il Mondiale 2026. La rinascita del nostro calcio ha inizio: l’Italia si prepara a riscrivere la sua storia, e il futuro è più vicino che mai.

Una nuova era sta per iniziare. Manca ancora qualche dettaglio da limare, ma Rino Gattuso è ormai vicinissimo a sedere sulla più prestigiosa panchina italiana: quella della Nazionale. La FIGC, come riportato da Sport Mediaset sembrerebbe aver finalmente scelto il successore di Luciano Spalletti dopo il suo esonero e dopo il rifiuto di Claudio Ranieri. L’Italia ripartirà da lui per tentare l’assalto al Mondiale 2026, ma le novità non finiscono qui. La nuova Italia. Rino Gattuso firmerebbe un contratto annuale, con opzione per il secondo in caso di qualificazione al Mondiale. Ma abbiamo appunto detto come quello di Gattuso non è l’unico nome di giornata. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it