Nargi sfida Festa | Mi faccia sfiduciare in aula

Il sindaco di Avellino, Laura Nargi, non le manda a dire: rispondendo con fermezza alla sfida politica di Festa, afferma che qualsiasi sfiducia dovrebbe essere espressa attraverso gli strumenti ufficiali del consiglio comunale, non con mezzucci. Dopo un consiglio che ha evidenziato una frattura ormai insanabile, si chiede se Nargi abbia intenzione di dimettersi, considerando un appuntamento politico cruciale. La sua risposta chiarisce il suo atteggiamento deciso e determinato nel difendere il mio ruolo e la stabilità della città.

Tempo di lettura: < 1 minuto "Se qualcuno mi vuole sfiduciare, utilizzi gli strumenti del consiglio comunale e non i soliti mezzucci". Usa toni perentori il sindaco di Avellino Laura Nargi all'indomani del consiglio comunale che ha cristallizzato una frattura che sembra sempre più insanabile con il suo riferimento politico, Gianluca Festa. A che domanda alla Nargi se intenda presentarsi dimissionaria visto dell'appuntamento determinante con il bilancio la diretta interessata torna a rispondere che non è sua intenzione cedere a questa strategia ed anzi invita tutti a votare uno strumento finanziario che del resto è frutto della gestione della passata amministrazione, proprio quando Festa era Sindaco.

