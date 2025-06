Nardò tra le regine a Cinque Vele | terzo posto per il mare più bello e la biodiversità

Nard242 si distingue tra le regine a Cinque Vele, conquistando il terzo posto per il mare più bello e la biodiversità. Un riconoscimento che celebra la bellezza incontaminata di questa splendida regione, tra spiagge mozzafiato e acque cristalline. La Sardegna, con Domus De Maria e l’area marina protetta Capo Spartivento, guida la classifica, ma anche le località pugliesi non sono da meno, offrendo un patrimonio naturale unico che continua a incantare.

Per Nardò terzo posto in Italia, Cinque Vele anche per Maratea nel Potentino Vai su Facebook

A Nardò il mare più bello: seconda su 354 località italiane. Cinque vele in Puglia anche a Vieste e Gallipoli; Cinque vele per il mare più bello, Nardò è seconda in Italia; Cinque vele di Legambiente per il mare più bello: Nardò seconda in Italia (Monopoli quattro vele).