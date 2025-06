Nardella e l’agricoltura Ue | Niente tagli ai fondi o torneranno i trattori

Nardella lancia un messaggio chiaro: senza fondi europei adeguati, il mondo agricolo italiano rischia di tornare alle manifestazioni di protesta con i trattori. La questione dei finanziamenti UE è al centro delle preoccupazioni dei protagonisti del settore, pronti a scendere in campo per difendere il loro futuro. La sharpità del dibattito ad Agrofutura Festival evidenzia quanto sia vitale mantenere un sostegno forte e stabile alla nostra agricoltura.

