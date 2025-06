Napoli ufficiale | preso Marianucci dall'Empoli I dettagli

Il mondo del calcio si infiamma con la recente ufficialità: Luca Marianucci, promettente difensore, approda al Napoli, confermando le voci di mercato e suscitando entusiasmo tra i tifosi partenopei. Questa acquisizione rafforza ulteriormente la rosa e apre nuovi scenari per il futuro della squadra. La stagione promette grandi emozioni e nuove sfide: ora, non resta che scoprire come Marianucci si integrerà nel progetto azzurro.

Napoli, è fatta per Luca Marianucci. Accomandato: “La prima settimana di giugno firmerà il contratto: le cifre” - Napoli è pronta ad accogliere Luca Marianucci, il difensore dell'Empoli, che firmerà il contratto nella prima settimana di giugno.

