Napoli trascina turista a terra per rubare lo zaino tra urla di dolore | arrestato 40enne

Una scena di pura tensione si è svolta nel cuore di Napoli, dove un turista americano è stato trascinato a terra durante una rapina violenta in via Marina. La fuga di un 40enne nigeriano irregolare ha seminato panico tra i passanti e ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine, che hanno arrestato il responsabile. La sicurezza in città è al centro dell’attenzione, ma questa vicenda evidenzia ancora una volta la necessità di garantire tranquillità ai visitatori.

Due turisti americani in vacanza a Napoli sono stati vittime di una rapina in via Marina, avvenuta in pieno giorno. Un uomo di 40 anni, cittadino nigeriano irregolare e già conosciuto dalle forze dell'ordine, ha aggredito la donna tentando di strapparle lo zaino. Nella colluttazione, la vittima è stata trascinata per alcuni metri, tra urla.

