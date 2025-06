Napoli su un giovanissimo ma la pista è difficile | l’idea di Manna

Il Napoli si lecca i baffi per il futuro, puntando forte su un giovane talento promettente, nonostante la pista 232 si presenti complessa. La strategia del club è chiara: rafforzare la rosa con scelte oculate e lungimiranti, come dimostra l’arrivo di De Bruyne e Marianucci. Giovanni Manna lavora senza sosta, con l’obiettivo di costruire una squadra vincente e sostenibile. E ora, un nuovo nome entra nel mirino, pronto a stupire tutti…

Il direttore sportivo del Napoli punta il giovane talento, la strategia è chiara: occhio alla volontà del club. L'arrivo di Kevin De Bruyne e di Luca Marianucci non fa che alimentare la volontà del Napoli di rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Giovanni Manna sta lavorando duramente per costruire una rosa competitiva, ma anche con l'obiettivo di costruire un futuro vincente a lungo termine. C'è un novo nome finito sul taccuino del direttore sportivo del Napoli. Al centro dell'attenzione, in questo caso, le fasce esterne, per cui Giovanni Manna avrebbe messo nel mirino Chemsdine Talbi, marocchino classe 2005 del Club Brugge.

