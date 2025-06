Napoli scatenato sul mercato | in arrivo un altro super colpo dopo De Bruyne

Napoli scatenato sul mercato, pronto a scrivere un nuovo capitolo di successi. Dopo aver conquistato De Bruyne, i partenopei hanno negli occhi un altro grande colpo che potrebbe fare la differenza: con Conte alla guida, il sogno è di coronare una stagione da protagonista sia in Serie A che in Champions League. La strategia è chiara: il mercato azzurro si muove veloce e mira a consolidare la squadra dei sogni. La sensazione è che presto arriverà l’annuncio che tutti aspettano...

Il Napoli non si accontenta e, dopo De Bruyne, pensa già al nuovo colpo da mettere a segno: Conte è pronto ad accoglierlo. Il Napoli ha le idee chiare: anche nella prossima stagione, con Antonio Conte in panchina, vuole compiere grandi cose sia in Serie A sia in Champions League dove è tornato dopo un anno di assenza. Si sta perciò muovendo in maniera mirata sul mercato e, dopo il colpaccio che portato De Bruyne in azzurro, sta per essere chiuso anche un altro affare. (LaPresse) – Tvplay.it L’arrivo di Kevin De Bruyne ha letteralmente mandato in visibilio i tifosi del Napoli che hanno potuto assistere al passaggio di un vero e proprio campione all’interno del proprio club. 🔗 Leggi su Tvplay.it