Napoli scatenato sul mercato è ufficiale | altro colpo per Conte dopo l’annuncio di De Bruyne Tutti i dettagli sulla firma

Napoli scatenato sul mercato è ufficiale | altro colpo per Conte dopo l'annuncio di De Bruyne

Napoli sta facendo parlare di sé sul mercato con un ritmo frenetico e colpi da veri protagonisti. Dopo aver svelato l’arrivo di De Bruyne, i partenopei continuano a stupire: oggi ufficializzato il trasferimento di Luca Marianucci dall’Empoli, un rinforzo importante per la difesa di Antonio Conte. La campagna acquisti azzurra si conferma una delle più vivaci e ambiziose della stagione. È il segnale che Napoli punta in alto e non si ferma qui.

Napoli scatenato in questo avvio di calciomercato. Dopo la firma a parametro zero di De Bruyne, oggi il club di De Laurentiis ha annunciato un altro colpo ufficiale. Luca Marianucci, bloccato a gennaio, arriva dall'Empoli e va a rinforzare la difesa di Antonio Conte. Di seguito l'annuncio del club azzurro. Luca is proud to be one of us!?? #ProudToBeNapoli #ForzaNapoliSempre #WelcomeLuca pic.twitter.comPKYu0p7o3V — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 13, 2025 COMUNICATO – « La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Luca Marianucci dall'Empoli F.

