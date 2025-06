Napoli rafforza la difesa con Luca Marianucci … e lascia Rafa Marín

Napoli si prepara a rafforzare la propria linea difensiva con l'ingaggio di Luca Marianucci dall’Empoli, un giovane talento di 20 anni che promette di portare freschezza e solidità alla squadra. Con questa mossa, il club partenopeo dimostra ancora una volta la sua ambizione di competere ai massimi livelli, lasciando spazio all’uscita di Rafa Marín. Il mercato estivo si infiamma, e i tifosi sono curiosi di scoprire come questa nuova aggiunta influenzerà il cammino degli azzurri.

2025-06-13 20:40:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: Dopo l’arrivo di Kevin de Bruyne come agente libero, nuovo rinforzo per l’attuale campione d’Italia: il Napoli Antonio Conte firma la difesa con L’arrivo del giovane Luca Marianucci da Empoli . in un’operazione che lascia il modo libero all’uscita di Rafa Marín. Marianucci, 20 anni, arriva a San Paolo In un’operazione di 9+1 milione di euro Dopo aver giocato una buona seconda metà della stagione con i Tuscanos, avendo giocato 24 partite in totale in questo percorso. Un’operazione che porta l’armadio alla mano napoletana (che ha già Buongiorno, Rrahmani, Olivera, Juan Jesus o Rafa Marín per suonare come centrali) . 🔗 Leggi su Justcalcio.com