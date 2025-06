Napoli Osimhen è un problema | il no all' Al Hilal e il rischio di rimanere da separato in casa

Napoli e Osimhen si trovano davanti a una svolta decisiva: il desiderio di Victor di rimanere in Europa, tra Premier League e PSG, si scontra con un possibile problema di mercato. Il no all'Al Hilal e il rischio di rimanere isolato nella squadra rendono urgente trovare una soluzione rapida. Se non arriveranno novità , l’attaccante potrebbe essere costretto a iniziare il ritiro dal 15 luglio, lasciando aperti molti interrogativi sul suo futuro.

Victor vuole restare in Europa: Premier o Psg. Senza soluzione rapida, dovrà andare in ritiro dal 15 luglio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Napoli, Osimhen è un problema: il no all'Al Hilal e il rischio di rimanere da separato in casa

