Napoli Manna è un ciclone sul mercato | Dopo De Bruyne in arrivo altri due colpi

Un mercato senza sosta, che dimostra un'ambizione feroce. Il Napoli non si ferma più e, dopo aver regalato alla piazza il sogno De Bruyne, piazza il terzo colpo della sua estate. La dirigenza azzurra ha definito l'accordo per portare in Italia Yunus Musah, centrocampista classe 2002 del Milan. Come riporta il Corriere dello Sport, l'operazione è stata chiusa sulla base di 25 milioni di euro più bonus, al termine di un incontro a Milano tra i direttori sportivi Manna e Tare. L'affare è talmente in dirittura d'arrivo che il club sta già pianificando le visite mediche per il giocatore statunitense, in attesa solo dell'annuncio ufficiale che potrebbe arrivare al rientro di Manna dalla sua prossima missione. 🔗 Leggi su Napolissimo.it