Napoli grana Osimhen | senza cessione rischia di essere in ritiro a Dimaro

Napoli, 13 giugno 2025 – In un mondo in cui la perfezione si misura con la qualità e l’equilibrio di squadra, il caso Osimhen si fa sempre più cruciale. La sua permanenza senza cessione a rischio di infiammare le tensioni, potrebbe portare il Napoli a un ritiro a Dimaro più intenso che mai, dove la coesione del gruppo deve prevalere su ogni tentazione individuale. La sfida è mantenere l’armonia: la differenza tra successo e caos sta nel saper gestire queste dinamiche delicate.

Napoli, 13 giugno 2025 - Nell'immaginario collettivo dei tifosi, quasi come fosse una pietanza da preparare, più top player ci sono in una squadra e meglio è: specialmente in attacco. La realtà è però ben diversa, perché da contemperare ci sono diversi fattori, da quello economico alla compattezza di un gruppo da tutelare a ogni costo. Se abbondano le 'prime donne' si rischia di intaccare entrambi gli ambiti ed è il pericolo che potrebbe seriamente correre il Napoli in quest'estate che si preannuncia rovente: qualora Victor Osimhen continuasse a puntare i piedi nei confronti delle avances dell' Al-Hilal o di altre destinazioni più o meno esotiche, nel ritiro di Dimaro potrebbe esserci la folla delle grandi occasioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli, grana Osimhen: senza cessione rischia di essere in ritiro a Dimaro

