Napoli é un paradiso poggiato sull’inferno | ‘C’era una volta il Sud’ é una dichiarazione d’amore all’incontrario di Marcello Veneziani

Napoli, un paradiso sospeso tra il cielo e l'inferno, incanta e affascina con il suo fascino unico. Marcello Veneziani, nel suo libro "C'era una volta il Sud", ci invita a riscoprire questa terra, un cuore pulsante di contraddizioni e meraviglie. Attraverso la sua penna, il Sud diventa un amore incontrato al contrario, un sentimento che nasce nella distanza. E allora, cosa rende questa regione così irresistibile? Scopriamolo insieme.

“Caro Sud, da quando non ti vedo più mi sono innamorato di te. Sono partito e ho tagliato il cordone ombelicale dell’anima..”. Per Marcello Veneziani, giornalista, scrittore e filosofo civile, nato a Bisceglie ma vive a Roma, la lontananza gli suscita il sentimento di vicinanza. Quanta gente che si crede importante al teatrino di corte di Palazzo Reale per immergersi nel mondo antico di “C’era una volta il Sud” ( Rizzoli), annusando La brutta razza terrona. E’ Il titolo di un capitoletto che piacerebbe a Salvini, ma il contenuto è nostalgico, un viaggio emozionale. tra cartoline illustrate, foto d’archivio che fanno tenerezza, raccontate come una favola, c’era una volta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Napoli é un paradiso poggiato sull’inferno”: ‘C’era una volta il Sud’ é una dichiarazione d’amore all’incontrario di Marcello Veneziani

In questa notizia si parla di: volta - napoli - paradiso - poggiato

L’America’s Cup 2027 si disputerà a Napoli: in Italia per la prima volta nella storia - L'America's Cup 2027 segnerà un momento storico: per la prima volta, l'Italia ospiterà questo prestigioso torneo velico.

“Napoli é un paradiso poggiato sull’inferno”: ‘C’era una volta il Sud’ é una…; La salvezza di Napoli è nella favola.

Il Napoli è campione d'Italia per la quarta volta Riporta msn.com: 0 il Cagliari grazie ai gol, uno per tempo, di Scott McTominay e Romelu ...