Il trasferimento di Kevin De Bruyne al Napoli rappresenta un vero e proprio colpo da Oscar, un colpo che scuote le fondamenta del calcio mondiale. Mentre il resto del pianeta celebra questa rivoluzione, alcuni ambienti italiani restano silenziosi, quasi divertiti dalla loro ostinata inerzia. È la dimostrazione che il cuore pulsante del potere calcistico si è spostato: il futuro è ora, e il Sud Italia si conferma protagonista.

C'è un rumore assordante che attraversa il calcio mondiale, dall'Europa al Sud America, e celebra una sola cosa: il capolavoro del Napoli, l' arrivo di Kevin De Bruyne. E poi c'è un silenzio, quasi comico nella sua ostinazione, che arriva da certi salotti del giornalismo italiano. È un silenzio che non ci offende, anzi: ci diverte. Perché è la prova definitiva che il baricentro del potere nel calcio italiano si è spostato. Irreversibilmente. Oggi i grandi campioni scelgono Napoli. Non solo per un allenatore, ma per il progetto, per la solidità finanziaria, per una piazza che trasuda una passione che altrove si è spenta. 🔗 Leggi su Napolissimo.it