Napoli contatti per l’esterno Talbi del Brugge Moretto

Il Napoli si prepara a rafforzare l’attacco con talenti di grande prospettiva, e tra i nomi in circolazione spicca Chemsdine Talbi del Club Brugge. Il giovane marocchino, classe 2005, ha già dimostrato il suo valore con ottimi numeri e un contratto fino al 2027. Con un valore stimato di 8 milioni di euro, il club partenopeo monitora attentamente questa promettente operazione di mercato. A...

Il Napoli è alla ricerca di due nuovi esterni offensivi da affiancare a Neres e Politano. Tra i nomi, spunta il marocchino del Club Brugge Chemsdine Talbi, classe 2005. Autore di sette gol e cinque assist in questa stagione, è cresciuto nelle giovanili del suo club di appartenenza e ha un contratto fino al 2027. Il suo valore, secondo i dati di Transfertmarket, è di 8 milioni di euro. Il Napoli sta valutando l’esterno destro del Brugge Talbi. A febbraio, Nicolò Schira aveva scritto di un’interesse del Napoli per l’esterno destro, già monitorato appunto all’epoca dagli azzurri. E adesso ha riproposto il tweet, confermando dunque che l’interesse è ancora vivo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli, contatti per l’esterno Talbi del Brugge (Moretto)

Secondo quanto affermato dall'esperto di mercato Matteo Moretto, il Napoli sarebbe sulle tracce di Chemsdine Talbi del Brugge Con l'esterno marocchino, gli azzurri hanno già avviato i contatti. Nell'ultima stagione Talbi si è reso protagonista con una dop

Contatti tra Chemsdine #Talbi e il #Napoli, il #Brugge non ha ancora ricevuto un approccio ufficiale per l'esterno marocchino #2005. [@MatteMoretto]

Napoli su Talbi, il gioiello del Brugge classe 2005 piace a diversi club Scrive msn.com: Dopo la partenza di Khvicha Kvaratskhelia e l'arrivo in prestito (operazione non proprio indovinata) di Noah Okafor, che non è stato riscattato dal Milan, il Napoli è alla ricerca di un altro esterno