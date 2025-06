Napoli c’è il sì di Lucca | incontro per l’intesa con l’Udinese E intanto partono i contatti con Nunez | Primapagina

Napoli accelera sul mercato: dopo il sì di Lucca, si prepara un incontro decisivo con l’Udinese per definire l’intesa. Contestualmente, sono già avviati i contatti con Nunez, segnando un'importante fase di trattative. I partenopei vogliono rinforzarsi e sognare in grande, puntando a grandi campioni e rafforzando la squadra. La sessione di calciomercato tiene tutti con il fiato sospeso: quale sarà il prossimo passo?

