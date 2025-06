Napoletano fermato in Israele De Luca | Portato in un bunker

Una triste notizia scuote la nostra comunità: Antonello Sannino, cittadino napoletano, è stato fermato in Israele e trasferito in un bunker sotterraneo, mentre si trovava in compagnia del corpo diplomatico. La situazione è delicata e preoccupante, ma la nostra solidarietà e vicinanza sono più forti che mai. Restiamo aggiornati e speriamo in un esito positivo, perché nessuno dovrebbe trovarsi solo in momenti così critici.

"In questo momento abbiamo un nostro concittadino, Antonello Sannino, che è stato fermato in Israele. Ci è appena arrivato un messaggio. Era con il corpo diplomatico, credo, lo stanno portando in un bunker che si trova quattro piani sottoterra". A darne notizia è il presidente della Regione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Napoletano fermato in Israele, De Luca: "Portato in un bunker"

In questa notizia si parla di: fermato - israele - bunker - napoletano

A Gaza oltre 53mila palestinesi uccisi. HRW: “Israele va fermato, sta compiendo uno sterminio” - La situazione a Gaza è devastante: oltre 53mila palestinesi uccisi, secondo Human Rights Watch, che denuncia un vero e proprio sterminio operato da Israele.

Israele, l'Idf spara in aria durante visita diplomatici Ue, coinvolto viceconsole italiano Alessandro Tutino. Poi l'esercito si scusa. Tajani: «Inaccettabile» Vai su Facebook

Saddam Haftar, chi è il figlio del generale libico fermato in Italia. La polizia: «Solo un controllo».

Israele e il piano per colpire i siti atomici dell'Iran: «Bombe, commando e assistenza Usa, ma Trump lo ha fermato» Secondo corriere.it: possibile incursione di commandos per finire il lavoro; -