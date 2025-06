Nadia Di Diodato rompe il silenzio dopo la scelta di Gianmarco Steri | Avevo bisogno di un po' di tempo

Dopo due settimane di silenzio, Nadia Di Diodato rompe finalmente il suo riserbo, condividendo con i fan le sue emozioni e riflessioni sul percorso nel dating show di Gianmarco Steri. La giovane protagonista si apre con sincerità, spiegando il motivo del suo silenzio e chiedendo scusa per il ritardo nella risposta. Un gesto di autenticità che lascia trasparire quanto questa esperienza le abbia lasciato dentro. Continua a leggere.

Per la prima volta dopo la scelta di Gianmarco Steri, trasmessa in prima serata su Canale 5 ormai due settimane fa, Nadia Di Diodato parla della sua esperienza nel dating show. La ragazza ha detto di aver avuto bisogno di un po' di tempo per pensare: "Chiedo scusa per non aver risposto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: nadia - diodato - scelta - gianmarco

