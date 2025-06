Nadal ennesimo record | racchetta venduta all’asta a 136mila euro

Rafael Nadal, il campione che ha scritto la storia del tennis, continua a sorprendere anche fuori dal campo. Dopo aver conquistato innumerevoli titoli, ora il suo nome fa notizia per un record di valore: la racchetta utilizzata nella finale di Roland Garros 2017 è stata venduta all’asta per ben 136mila euro. Un patrimonio che testimonia l’unicità e il fascino di una leggenda vivente. E questa è solo la punta dell’iceberg della sua incredibile carriera.

(Adnkronos) – Ennesimo record per Rafael Nadal. Anche dopo il ritiro, il fuoriclasse spagnolo continua a centrare primati. Stavolta, il merito è della sua racchetta. In particolare, quella usata nella finale del Roland Garros 2017 vinta in tre set contro Wawrinka, diventata la più cara di sempre. Quella leggendaria racchetta è stata venduta in un'asta .