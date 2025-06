Nadal | Ancelotti ha rappresentato al meglio i valori del Real Madrid

Rafa Nadal, campione di tennis e tifoso appassionato del Real Madrid, ha recentemente condiviso il suo pensiero sulla squadra e sul simbolo di leadership rappresentato da Carlo Ancelotti. Durante un torneo di beneficenza alle Baleari, Nadal ha sottolineato come Ancelotti abbia incarnato al meglio i valori del club, mostrando forza e integrità anche nei momenti più difficili. Questa testimonianza rende ancora più evidente quanto il rispetto e l’ammirazione siano parte integrante del suo cuore madridista.

L'ex tennista spagnolo Rafa Nadal è stato invitato a un torneo di golf di beneficenza al Pula Golf Resort nelle Baleari e ha espresso la sua opinione sulla sua squadra del cuore, il Real Madrid, e l'addio di Carlo Ancelotti. . Nadal ha affermato: « È stato un anno complicato, con molti infortuni. Il Madrid ha vinto molto per anni, e da atleti sappiamo bene che è impossibile mantenere il 100% in ogni momento. Per vari motivi, le cose non sono andate come previsto quest'anno, e il Mondiale per club è un'opportunità per concludere la stagione in maniera positiva.