Mutui al vaglio della Giunta la delibera per il consiglio comunale di Chieti per strade scuole e cimitero

Sei pronto a scoprire come il Comune di Chieti intende investire sul proprio futuro? È al vaglio della Giunta una delibera fondamentale, destinata a essere discussa dal consiglio comunale: un passo decisivo per ottenere mutui che finanzieranno interventi strategici su strade, scuole e cimitero. Un documento cruciale, capace di garantire manutenzioni straordinarie e miglioramenti indispensabili per la comunità. Restate sintonizzati, perché presto conosceremo i dettagli di questa importante iniziativa!

È al vaglio della Giunta di Chieti la delibera che dovrà essere discussa in consiglio che autorizza il Comune alla richiesta di mutui. Un testo importantissimo, quello che dovrà essere discusso e analizzato a breve dal consiglio comunale di Chieti, perché riguarda manutenzioni straordinarie per. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Mutui, al vaglio della Giunta la delibera per il consiglio comunale di Chieti per strade, scuole e cimitero

In questa notizia si parla di: chieti - consiglio - mutui - vaglio

Con i voti della maggioranza il consiglio comunale di Chieti ha approvato il rendiconto 2024 - Il consiglio comunale di Chieti ha approvato, con il sostegno della maggioranza, il rendiconto 2024, segnando un traguardo cruciale per il risanamento finanziario della città.

Mutui, al vaglio della Giunta la delibera per il consiglio comunale di Chieti per strade, scuole e cimitero; Chieti, in consiglio la delibera per nuovi investimenti su infrastrutture essenziali.

Chieti, in consiglio la delibera per nuovi investimenti su infrastrutture essenziali - Al vaglio della Giunta la delibera che dovrà essere discussa in Consiglio, per autorizzare il Comune alla richiesta di ... Scrive abruzzolive.it

I conti del Comune di Chieti al vaglio dei giudici - Oggi alle 11 la Corte dei Conti dell'Aquila esaminerà, in udienza pubblica, il piano di riequilibrio proposto dal Comune di Chieti a fronte di un passivo certificato di oltre 78 milioni di euro. Come scrive rainews.it

Consiglio comunale Chieti "cittadella della giustizia in centro" - Non solo, al vaglio potrebbe esserci anche la possibilità di procedere all ... Da ansa.it