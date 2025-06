Mutualità e diritti tv, ecco perché litigano Governo e Lega Calcio.

Il mondo del calcio italiano si infiamma di nuovo: tra tensioni tra governo e Lega, i diritti TV diventano il centro di un acceso dibattito. La proposta di riforma mira a modificare le regole del passato, potenzialmente favorendo la concentrazione dei diritti in esclusiva a un singolo operatore per tre anni. Un tema caldo che potrebbe rivoluzionare il futuro dello sport nazionale, suscitando forti reazioni e interrogativi sulla sua sostenibilità .

I diritti tv restano un tema bollente. In ballo c’è l’ennesima riforma che vorrebbe di fatto annullare le modifiche sancite dalla legge Melandri nel 2008: potrebbe tornare la possibilità di cedere in esclusiva i diritti tv sportivi a un solo operatore, con licenze della durata massima di tre anni. Stando alle prime indiscrezioni sulla bozza, la legge delega prevederebbe l’entrata in vigore della riforma per tutti i campionati al via dopo il 1° luglio 2026 e fisserebbe i princìpi per la redistribuzione delle risorse tra i dilettanti del pallone e la serie A di basket. Tra le tecnologie contemplate si potrebbe essere annoverata per la prima volta anche quelle basate sull’Intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Panorama.it