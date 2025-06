Musica e benessere Torna l’Ego Fruit Party

Preparati a vivere un’estate all’insegna di musica, danza e benessere con il ritorno dell’evento più atteso della stagione: l’Ego Fruit Party! Un’esperienza unica che combina divertimento, moda, energia e, naturalmente, tanta frutta di ogni genere. Domani alle 20.30, la città di Lucca si anima per inaugurare l’estate in modo speciale: non mancare!

Musica, danza, esibizioni, moda, energia, frutta di ogni genere e tanto altro. Anche quest'anno, l'organizzazione Ego Wellness di Sant'Alessio si prepara ad offrire alla comunità lucchese l'evento aperto a tutti che inaugura l'estate nella nostra città, all'insegna del divertimento e della convivialità, ma senza mai rinunciare ovviamente ad uno stile di vita sano e soprattutto ''attivo''. Appuntamento sempre molto atteso, dalle 20.30 di domani, sabato 14 giugno, quando l'Ego Park si trasformerà in un fantastico palcoscenico a cielo aperto: danza, canto, teatro – danza e sfilate di moda che si susseguiranno in uno show dall'atmosfera unica, fresca, viva e assolutamente coinvolgente.

