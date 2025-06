Musica della banda e concerto di fiati in quota nella suggestiva cornice dei Piani di Bobbio

L’estate musicale 2025 del Corpo musicale Santa Cecilia di Barzio si apre con un evento imperdibile: “Armonie in Vetta - Concerto di fiati in quota”. In una cornice mozzafiato tra le nuvole e i paesaggi alpini, la banda porterà note coinvolgenti e atmosfere suggestive, regalando al pubblico un’esperienza unica. Preparati a lasciarti trasportare dall’armonia delle melodie e dalla magia di questa nuova iniziativa nella splendida location dei Piani di Bobbio, un’occasione da non perdere per gli amanti della musica e della natura.

