Musica ballo dj set e spettacoli La grande estate con ChorusLife

Preparati a vivere un’estate indimenticabile con ChorusLife! La grande stagione di musica, ballo, dj set e spettacoli continua a infiammare la piazza del Sagittario di Bergamo fino al 6 settembre, portando energia, divertimento e cultura in ogni serata. Non mancare agli appuntamenti di ‘Dove l’estate succede’, il cartellone gratuito che trasforma ogni giorno in una festa unica e coinvolgente, pronta a sorprenderti fino all’ultimo battito.

Continuano gli appuntamenti di ’Dove l’estate succede’, il cartellone di eventi live gratuiti che fino al 6 settembre anima la piazza del Sagittario di ChorusLife, l’innovativo smart district di Bergamo. Musica, ballo, dj set e spettacoli per tutte le età scandiscono la settimana con quattro serate tematiche: dal ballo liscio con orchestre dal vivo il mercoledì, agli omaggi ai grandi cantautori italiani il giovedì; il venerdì si dà spazio ai dj set mentre il sabato è dedicato all’intrattenimento, con tribute band e spettacoli per famiglie. Oggi alle 19.30 in consolle arriva Point Break VDJ, video dj set che mescola cinema e musica dagli anni ’50 a oggi, e alle 21. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Musica, ballo, dj set e spettacoli. La grande estate con ChorusLife

In questa notizia si parla di: spettacoli - ballo - musica - estate

Ballo liscio, musica d’autore dj set e spettacoli per famiglie. Ecco ’Dove l’estate succede’ - L’estate a Bergamo si accende con un calendario ricco di emozioni: ballo liscio, musica d’autore, DJ set e spettacoli per tutte le famiglie.

Sessantaquattro serate in soli tre mesi e una sola piazza: è l'ambizioso calendario di eventi che riempirà l'estate di ChorusLife. Ballo liscio, tribute band, musica d'autore, dj set e spettacoli. Vai su Facebook

Musica, ballo, dj set e spettacoli. La grande estate con ChorusLife; L’estate in città tra musica e cultura; Sondrio Estate 2025.

Ballo liscio, musica d’autore dj set e spettacoli per famiglie. Ecco ’Dove l’estate succede’ Come scrive msn.com: Gratuiti i 64 eventi live, aperti a tutta la città e a tutte le generazioni, che in una sola piazza (piazza del Sagittario), sfruttando spazi coperti in ...