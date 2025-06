Musica balli cibo e la grande fiera | a Cesena la di San Giovanni si veste di rosa per cinque giorni di divertimento

Preparati a vivere un’estate indimenticabile a Cesena! La Fiera di San Giovanni 2025 si trasforma in un tripudio di musica, balli, sapori e solidarietà, vestendo il centro storico di rosa per cinque giorni di pura magia. Dal 20 al 24 giugno, l’intera città si accenderà con oltre 12 punti spettacolo e più di 50 iniziative, promettendo divertimento per grandi e piccini. Non perdere l’occasione di essere parte di questa grande festa: la città ti aspetta!

È più ricca che mai, e si apre nel segno della solidarietà, l'edizione 2025 della Fiera di San Giovanni, la grande festa di Cesena che apre l'estate e che quest'anno si veste con i colori della Notte Rosa. Dal 20 al 24 giugno l'intero centro storico si animerà con 12 punti spettacolo e oltre 50.

