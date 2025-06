Musica alta e schiamazzi notturni Gli abitanti di Quinto esasperati

Gli abitanti di Quinto, stanchi dei continui schiamazzi notturni e del volume troppo alto, sono arrivati al limite della sopportazione. Nonostante l’ordinanza firmata dal sindaco Lorenzo Falchi che imponeva la cessazione delle attività alle 22, le notti rumorose sembrano ancora lontane dall’essere finite. La loro pazienza sta per esaurirsi: è ora di un intervento deciso per restituire tranquillità al quartiere.

I residenti nel quartiere di Quinto ci speravano ma la musica non è finita. Sicuramente non è finita alle 22, termine ultimo concesso dall’ordinanza firmata dal sindaco Lorenzo Falchi, poche settimane fa, che imponeva ad un club gestito da peruviani, creato all’interno di una colonica a poca distanza dall’ex canile del Termine, di interrompere ogni attività alle 22 viste le tante segnalazioni di disagi provenienti, in particolare, dall’area di Quinto Basso. Domenica scorsa le proteste sono continuate a fioccare in maniera copiosa: la musica ad altissimo volume è infatti proseguita fino alle 2 del mattino con diversi residenti che hanno girato video decisamente eloquenti, soprattutto per i ‘decibel’, girandoli poi sui social al sindaco. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Musica alta e schiamazzi notturni. Gli abitanti di Quinto esasperati

In questa notizia si parla di: musica - quinto - alta - schiamazzi

Musica alta e schiamazzi notturni. Gli abitanti di Quinto esasperati; Pescara tra movida e degrado, la protesta si allarga a via dei Marrucini; Lido, lite tra barchini: rissa sfiorata e residenti esasperati. L’arrivo della polizia municipale calma le acque.

Musica troppo alta e schiamazzi: chiuso a San Benedetto un locale in via Calatafimi Si legge su msn.com: Emessa l’ordinanza con cui è stata spenta la musica nel locale Pamperos in via ...