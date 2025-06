Music Fest Perugia il programma della 19esima edizione

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile con la 19ª edizione di Music Fest Perugia: un’immersione totale nella musica classica, tra masterclass, concerti straordinari e incontri con grandi maestri internazionali. Un’occasione unica per appassionati e curiosi di scoprire i segreti dei più talentuosi artisti. Non perdere l’opportunità di lasciarti coinvolgere da questa celebrazione musicale senza pari, dove la passione si trasforma in pura emozione.

Una ‘full immersion’ nella musica classica, tra masterclass e lezioni aperte al pubblico, maratone musicali e concerti con orchestra, alla presenza di maestri e professori di pianoforte, violino e violoncello dei più importanti conservatori e università del mondo: tutto questo sarà il Music Fest. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Music Fest Perugia, il programma della 19esima edizione

