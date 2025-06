Musah dal Milan al Napoli | attesa per la fumata bianca il punto della situazione

Yunus Musah sta per lasciare il Milan, segnando un epilogo inevitabile per il suo percorso in rossonero. L’americano, accolto con entusiasmo, si avvicina ora a una nuova avventura sotto la guida di Antonio Conte al Napoli, campione d’Italia. La fumata bianca è attesa a breve: quale sarà il futuro di Musah e come cambieranno le strategie di mercato dei partenopei? Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.

L’americano è destinato a lasciare il club rossonero. Lo aspetta Antonio Conte e i campioni d’Italia: ecco come stanno le cose Yunus Musah è destinato a lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato. L’avventura con il Diavolo è ormai ai titoli di coda e non c’è spazio per ripensamenti. (LaPresse) – Calciomercato.it Il club rossonero ha così deciso di entrare in trattativa con il Napoli ad un anno di distanza. L’estate scorsa, però, l’ex Valencia venne dichiarato incedibile da Geoffrey Moncada. La stima nei confronti dell’americano, da parte del francese, non è cambiata ma dopo una stagione complicata l ‘addio adesso appare davvero inevitabile. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Musah, dal Milan al Napoli: attesa per la fumata bianca, il punto della situazione

PAGELLE E TABELLINO DI MILAN-MONZA 2-0: Gambia simbolo di milanismo, Musah spaesato - Nel duello di San Siro tra Milan e Monza, valevole per la 38ª giornata di Serie A, il match termina senza reti nel primo tempo.

In attesa dell'ufficialità di Luca #Marianucci, arrivano importanti sviluppi di mercato per il #Napoli: la novità è la trattativa per #Musah del #Milan, valutato circa 20 milioni di euro Intanto è tutto pronto per le firme di #Kevin #DeBruyne e per le sue visite medich

GAZZETTA - Napoli-Musah, l'affare si potrebbe chiudere entro il weekend - La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla trattativa tra Napoli e Milan per Musah: “In attesa di capire il futuro di alcuni pilastri che potrebbero essere in uscita come Anguissa (ha chiesto la cessio ... Lo riporta napolimagazine.com

Il Milan chiede più soldi al Napoli per Musah: contatti continui per chiudere - Yunus Musah ha già preparato le valige e attende solo il via libera per partire alla direzione di Napoli. Si legge su msn.com

Musah, per il Napoli l'offerta fatta al Milan è giusta. Nessun altro rialzo - Il club azzurro non vuole partecipare a un gioco al rialzo. Da msn.com