Murale di Silvio Berlusconi all’aeroporto di Malpensa | l’omaggio dell’artista Palombo

Un nuovo omaggio artistico aleggia sull’aeroporto di Malpensa, intitolato a Silvio Berlusconi: un murale firmato dall’artista Palombo. A due anni dalla scomparsa dell’ex presidente del Consiglio, questa creazione cattura l’essenza del Cavaliere, ritratto in volo su un jet, simbolo della sua visione e ambizione. Un tributo che suscita emozioni e riflessioni, dimostrando come l’arte possa rendere omaggio a leggende italiane e alimentare il dibattito pubblico.

ABBONATI A DAYITALIANEWS A due anni dalla morte, un’opera celebra il Cavaliere nello scalo che porta il suo nome. Un nuovo murale dedicato a Silvio Berlusconi è apparso all’ aeroporto di Malpensa, recentemente intitolato – non senza polemiche – all’ex presidente del Consiglio. L’installazione arriva in concomitanza con il secondo anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 12 giugno 2023. L’opera di Palombo: Berlusconi in volo su un jet Alitalia. Il murale è firmato dall’artista AleXsandro Palombo e si intitola “Welcome to Silvio Berlusconi Airport”. L’immagine raffigura il fondatore di Forza Italia a cavalcioni della fusoliera di un aereo Alitalia, in volo, mentre saluta con il suo celebre gesto della mano sinistra. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Murale di Silvio Berlusconi all’aeroporto di Malpensa: l’omaggio dell’artista Palombo

