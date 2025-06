Muore all’improvviso davanti ai figli | Valentina donerà la vita ad altri

La tragedia ha sconvolto Rimini: Valentina Giulianelli, madre di due figli, si è spenta improvvisamente a soli 49 anni, lasciando un vuoto incolmabile. La sua vita, breve ma intensa, si è interrotta in modo inatteso, sotto gli occhi dei familiari. Una perdita che scuote la comunità e ci ricorda quanto sia fragile il dono della vita. La sua storia ci invita a riflettere sull'importanza di ogni istante condiviso.

Rimini, 13 giugno 2025 – È morta ieri mattina a soli 49 anni Valentina Giulianelli. La donna si è spenta dopo due giorni di ricovero nel reparto di anestesia e rianimazione dell’ospedale ’Infermi’ di Rimini, in seguito al malore improvviso che l’ha colpita a casa, sotto gli occhi dei figli. Una scomparsa che ha destato sgomento e commozione. Valentina abitava nella zona di Covignano insieme al marito Luca Volonghi, uno dei gestori del centro padel di Igea Marina, e i loro due figli: Lorenzo, 12 anni, e Leonardo, 18, prossimo agli esami di maturità. La tragedia di Valentina ha suscitato una profonda ondata di affetto e cordoglio tra Rimini e Bellaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Muore all’improvviso davanti ai figli: “Valentina donerà la vita ad altri”

