Muffa e fili scoperti nelle stanze destinate ai pellegrini Albergo sequestrato

Scandalo all’Esquilino: un albergo destinato a pellegrini e turisti è stato sequestrato per gravi problemi igienici e condizioni insalubri. Muffa, fili scoperti e ambienti degradati testimoniano l’incuria e la mancanza di rispetto verso gli ospiti. La scoperta solleva dubbi sulla gestione di strutture che dovrebbero garantire accoglienza sicura e dignitosa. La situazione evidenzia l’importanza di controlli rigorosi per tutelare chi sceglie la capitale come meta di viaggio.

Muffa alle pareti e pessime condizioni igieniche. Un albergo è stato sequestrato all'Esquilino. Diverse le irregolarità che sono state riscontrate nella struttura destinata a ospitare turisti e pellegrini in arrivo nella Capitale. L'attività era situata in via Bixio, a pochi passi da piazza. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Muffa e fili scoperti nelle stanze destinate ai pellegrini. Albergo sequestrato

In questa notizia si parla di: muffa - pellegrini - albergo - sequestrato

Muffa e fili scoperti nelle stanze destinate ai pellegrini. Albergo sequestrato; Muffa e cattivi odori sulle pareti delle stanze destinate a turisti e pellegrini. Polizia di Stato sequestra albergo in zona Esquilino. Riscontrate gravi violazioni delle norme di sicurezza. - Questura di Roma | Polizia di Stato; Incubo a Roma: albergo vicino piazza vittorio sequestrato per condizioni di sicurezza disastrose.

Sequestrato ristorante cinese in via Padova a Milano: tra muffa e cibo marcio, scoperto anche un dormitorio abusivo - Gli agenti hanno trovato mozziconi di sigarette sparsi sul pavimento, accumuli di sporcizia e muffa in ogni angolo, oltre a cibo in stato di decomposizione. Riporta ilgiorno.it