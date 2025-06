Msf | dimezzati i salvataggi in mare nel 2024

Nel 2024, i salvataggi in mare effettuati dalla nave Geo Barents di Medici senza frontiere si sono ridotti del 50%, toccando quota 2.278 rispetto ai 4.646 dell’anno precedente. Un calo che solleva molte domande sulla situazione nel Mediterraneo e sulle conseguenze per le persone in pericolo. La diminuzione potrebbe indicare cambiamenti nelle rotte migratorie o nelle operazioni di soccorso, ma quali sono davvero le cause?

Il numero di persone soccorse nel Mediterraneo dalla nave Geo Barents della Ong Medici senza frontiere nel 2024 si è dimezzato rispetto all'anno precedente, scendendo a 2.278 da 4.646.

