Mps Procura di Milano indaga su ipotesi concerto tra Caltagirone Delfin Banco Bpm e Anima su accordi non dichiarati per il controllo del Monte

Le recenti mosse del mondo finanziario stanno scuotendo gli equilibri del settore: la Procura di Milano indaga su un possibile accordo tra Caltagirone, Delfin, Banco Bpm e Anima, mentre Mediobanca valuta l'offerta su Banca Generali. La tensione cresce in vista dell'importante assemblea del 16 giugno, dove gli azionisti si dividono tra favorevoli, contrari e indecisi. La scena è pronta a svelare nuovi sviluppi che potrebbero ridefinire il panorama bancario italiano.

Offerta di Mediobanca su Banca Generali al vaglio del cda di Generali; cruciale l’assemblea del 16 giugno, con il fronte degli azionisti diviso tra favorevoli, contrari e incerti La Procura di Milano ha avviato un'indagine su un'ipotesi di concerto tra Caltagirone, Delfin, Banco Bpm e Anima s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Mps, Procura di Milano indaga su ipotesi concerto tra Caltagirone, Delfin, Banco Bpm e Anima su accordi non dichiarati per il controllo del Monte

In questa notizia si parla di: procura - milano - ipotesi - concerto

Il caso urbanistica a Milano. Le famiglie “sospese” incontrano la Procura: soluzione vicina - A Milano, un incontro cruciale tra la Procura e il "Comitato famiglie sospese" segna un passo avanti nel complicato caso urbanistico della città .

Sveglia Milano! In diretta anche su Kristall Radio con Fabio Ranfi e GoodMorning Milano, tutte le mattine dalle 7:00 alle 9:00 e in podcast su Spotify e... Vai su Facebook

Quote Mps, la Procura di Milano indaga su un presunto concerto Delfin-Caltagirone. Unicredit smentisce l'espo; Esposto in procura su ipotesi concerto Delfin-Caltagirone in Mps-Mediobanca. Doris e Norges a favore dell’ops su Banca Generali; Mediobanca: sì di Mediolanum e Norges all’ops su Banca Generali.

Mediobanca: esposto in procura su ipotesi “concerto” Caltagirone-Delfin in offerta Mps. Sì di Mediolanum e Norges Bank a Ops Banca Generali Secondo msn.com: Mediobanca chiede di accertare l'esistenza di un presunto patto occulto tra il gruppo Caltagirone e la Delfin.