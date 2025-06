mps mediobanca si muove tra borsa e procura

Il mondo finanziario è scosso da un’operazione lampo che ha coinvolto MPS Mediobanca, portando l’attenzione sulla rapidità e sui soggetti coinvolti nel collocamento del 15% di Monte dei Paschi. Un’operazione in nove minuti, orchestrata da Banca Akros, ha attirato l’interesse di grandi nomi come Caltagirone, Delfin, Banco Bpm e Anima. Ora, tra indagini e verifiche, il futuro di questa strategia si fa ancora più incerto.

I riflettori si accendono sul collocamento lampo del 15% di MPS avvenuto lo scorso novembre, sotto la regia di Banca Akros. In appena nove minuti i titoli sono stati collocati nelle mani di quattro investitori: il gruppo Caltagirone, Delfin, Banco Bpm e Anima. Oggi quell’operazione è al centro di un’indagine della Guardia di Finanza, che ha effettuato perquisizioni e sequestri nei locali di Banca Akros. La banca del gruppo Banco Bpm si difende rivendicando la piena correttezza del proprio operato dopo che la Guardia di Finanza hè andata nei suoi uffici per acquisire della documentazione. La prima particolarità, già messa in luce dal Financial Times, è l’estrema concentrazione della domanda e l’omogeneità del prezzo. 🔗 Leggi su Panorama.it