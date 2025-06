Mourinho ha chiesto un mercato stellare al Fenerbahce per l'estate | vuole puntare su Neymar

L'estate al Fenerbahçe promette scintille: Mourinho ha messo nel mirino un mercato stellare, puntando su superstars come Neymar e Son. Ma chi sono gli altri grandi nomi che potrebbero vestire la maglia gialla e blu? La rosa si arricchisce di stelle e sogni, pronti a scrivere un nuovo capitolo di grandi imprese. Continua a leggere e scopri tutti i dettagli di questa operazione da sogno.

Mourinho ha presentato una lista di grandi giocatori al Fenerbahce per infiammare il calciomercato estivo: Son e Neymar come superstar, chi sono gli altri nomi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: mourinho - fenerbahce - neymar - chiesto

Pronostico Hatayspor-Fenerbahce: Mourinho non ferma la striscia - L’attesa è per la sfida tra Hatayspor e Fenerbahçe, valida per la 37ª giornata di Super Lig, con Mourinho ancora alla guida dei gialloblù.

Mourinho ha chiesto un mercato stellare al Fenerbahce per l'estate: vuole puntare su Neymar; Clamoroso: Mourinho vuole Cristiano Ronaldo al Fenerbahce. Avviati i contatti; Il Fenerbahce sogna il grande colpo in attacco: Mourinho vuole convincere Neymar.

Mourinho tenta il colpo grosso: vuole Neymar al Fenerbahce (Fanatik) - Secondo il portale turco Fanatik, Mourinho vorrebbe portare Neymar al Fenerbahce in questa sessione di mercato estiva. Secondo ilnapolista.it

Juve, Della Valle: 'Mourinho avrebbe chiesto Vlahovic al Fenerbahce' - Secondo quanto riferito dalla giornalista Fabiana Della Valle su Youtube, il tecnico del Fenerbahce José Mourinho avrebbe chiesto al club turco di acquisire dalla Juventus, nella prossima ... Da it.blastingnews.com

Esonero Mourinho, il Fenerbahce prende il sostituto dall’Italia - Non arrivano buone notizie per José Mourinho che dopo l’esonero dalla Roma ora rischia nuovamente di chiudere prima del tempo un’altra avventura, quella con il Fenerbahce in Turchia. Come scrive calciomercatoweb.it