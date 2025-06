Motomondiale divieto di accedere con contenitori in vetro e alcol

Durante il Comitato provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, sono state discusse le misure per garantire la sicurezza durante il MotoMondiale "Gran Premio d'Italia 2025" al Mugello. Tra le novità principali, il divieto di accesso con contenitori in vetro e alcol, per preservare un ambiente sicuro e tranquillo per tutti i partecipanti e gli spettatori. All’esito di queste disposizioni, si punta a rendere l’evento un esempio di organizzazione e rispetto delle regole, assicurando un’esperienza indimenticabile e sicura.

Nel corso del Comitato provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica sono state esaminate le misure per le gare del Campionato Mondiale di Motociclismo "Gran Premio d'Italia 2025" che si svolgeranno dal 20 al 22 giugno presso l'Autodromo del Mugello sito nel Comune di Scarperia e San Piero.

