Mostro di Modena 8 donne uccise da un killer senza nome I familiari | Fate come con l’omicidio Garlasco

tragedia delle otto donne di Modena si unisce alle tante storie di dolore e ingiustizia ancora aperte, chiedendo a chi di dovere di fare luce e di non dimenticare. Perché, come nel caso di Garlasco, il ricordo e la ricerca della verità sono l’unico modo per indulgere alla giustizia e chiudere definitivamente le ferite lasciate dal passato.

Ci sono vicende che, nonostante il tempo, restano sospese nel silenzio e nella rabbia di chi attende ancora giustizia. Storie che sembrano svanite negli archivi della memoria collettiva, ma che riaffiorano quando il dolore di una famiglia decide di non arrendersi. Una ferita che continua a sanguinare, dopo decenni, con la speranza che la verità possa finalmente emergere. In un contesto dove il passato si mescola a scenari irrisolti, la riapertura di un caso rimasto nell'ombra per trent'anni diventa non solo una necessità legale, ma anche un atto di dignità . Dietro a numeri e fascicoli ci sono volti, storie spezzate, famiglie che chiedono risposte.

Mostro di Modena, la famiglia di una vittima chiede di riaprire il caso - Un grande dolore che si protrae nel tempo, una famiglia che non ha mai trovato pace. La famiglia di Anna Maria Palermo, vittima di un inquietante serial killer che ha seminato paura nel Modenese tra gli anni '80 e '90, chiede con forza di riaprire le indagini irrisolte.

