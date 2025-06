Mostra ' Non è mica la fine del mondo' al Museo della Grafica | Tavole originali di Tuono Pettinato

Vieni a scoprire che "Giorni di Tuono" non è mica la fine del mondo, ma piuttosto un'occasione unica per immergerti nelle tavole originali dell'omonimo fumetto di Tuono Pettinato e Francesca Riccioni. L’inaugurazione, prevista per venerdì 13 giugno alle ore 12.00 presso il Museo della Grafica di Pisa, promette un viaggio attraverso l’arte e la narrazione, dove Tuono Pettinato verrà...

GIORNI DI TUONO NON E’ MICA LA FINE DEL MONDO mostra delle tavole originali dall’omonimo fumetto di Tuono Pettinato e Francesca Riccioni Inaugurazione VENERDì 13 GIUGNO ORE 12.00 Pisa, Museo della Grafica – Palazzo Lanfranchi (Lungarno Galileo Galilei, 9) Tuono Pettinato verrà. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Mostra 'Non è mica la fine del mondo' al Museo della Grafica | Tavole originali di Tuono Pettinato

“Giorni di Tuono”: il festival di fumetti, musica e cinema nel segno di Tuono Pettinato - Preparati a immergerti in un weekend di emozioni a Pisa con la quarta edizione di "Giorni di Tuono", il festival che celebra fumetti, musica e cinema ispirati dal genio di Tuono Pettinato.

Torna GIORNI DI TUONO il festival di fumetti, musica e cinema, dedicato a , nome d'arte di Andrea Paggiaro, e promosso dalla Fondazione Tuono Pettinato! Al Museo della Grafica saranno in mostra le tavole originali di "Non è mica la fi

“Giorni di tuono”: a Pisa la quarta edizione del festival di fumetti, musica e cinema Riporta msn.com: A quattro anno dalla morte di Tuono Pettinato, il suo ricordo continua a rivivere nel Festival Giorni di Tuono, giunto alla quarta edizione.