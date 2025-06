Mosquera Inter si allontana l’obiettivo nerazzurro | incontro con il Valencia scenario chiaro!

Il futuro di Cristhian Mosquera, giovane talento del Valencia, resta uno dei temi più caldi del calciomercato Inter. La trattativa si fa sempre più complessa, con i nerazzurri che cercano di convincere il club spagnolo a lasciar partire il promettente difensore classe 2004. La volontà dell’Inter di rafforzare la propria linea difensiva non si ferma, ma l’obiettivo nerazzurro sembra allontanarsi. Resta da capire se ci saranno aggiornamenti o nuove strategie per portarlo in Italia.

Mosquera Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale spagnolo del Valencia finito nel mirino dei nerazzurri. Tutti i dettagli. Cristhian Mosquera resta uno dei nomi caldi sul taccuino del calciomercato Inter per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Il giovane centrale del Valencia, classe 2004, è monitorato da tempo dalla dirigenza nerazzurra, ma il club spagnolo non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire facilmente. Come riportato da RadioEsport Valencia, nell’incontro con l’agente del giocatore, Sergio Barila, la società ha manifestato chiaramente la volontà di rinnovare il contratto in scadenza nel 2026. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mosquera Inter, si allontana l’obiettivo nerazzurro: incontro con il Valencia, scenario chiaro!

In questa notizia si parla di: inter - mosquera - valencia - allontana

Calciomercato Inter, nome nuovo per la difesa: i nerazzurri irrompono nella corsa per Mosquera! - L'Inter si fa sempre più protagonista sul mercato, puntando a rafforzare la propria linea difensiva con un nome di peso: Mosquera.

Mosquera Inter, si allontana l'obiettivo nerazzurro; Calciomercato Inter News / La priorità è la difesa, ma si complicano Leoni e Mosquera (10 Giugno 2025); Inter, Mosquera via dal Valencia? L'agente: Tempo per cercare soluzioni. E c'è una clausola.

Mosquera Inter, il Valencia spinge per il rinnovo: ecco la posizione del giocatore e le tante richieste in giro per l’Europa! Si legge su informazione.it: Mosquera Inter, il Valencia spinge per il rinnovo: ecco la posizione del giocatore e le tante richieste in giro per l’Europa!