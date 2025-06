Mosca sotto assedio psicologico Kyiv usa il sospetto come arma

Nel cuore della crisi ucraina, Kyiv si trova sotto un assedio psicologico che sfrutta il sospetto come arma strategica. La guerra asimmetrica si intensifica con azioni mirate come l’operazione Ragnatela e l’attacco al ponte di Kerch, simboli di una resistenza che sfida le forze russe. In questo scenario complesso, la vera battaglia si svolge anche nella mente, dove il sospetto diventa uno strumento di potere e di sovversione.

L’Ucraina sta combattendo una sempre piĂą forte guerra asimmetrica in risposta all’aggressione russa. Lo dimostrano diversi fatti recenti: l’operazione Ragnatela, con quattro diverse basi dell’aviazione russa in Siberia colpite da droni; l’attacco al ponte di Kerch, infrastruttura che collega la Russia alla penisola di Crimea che Mosca ha riconosciuto unilateralmente nel 2014; l’attacco contro un convoglio militare russo nella regione occupa di Zaporizhzhia. Tre eventi legati dalla stessa mano: l’Sbu, il servizio d’intelligence Ucraina, sempre piĂą simile al Mossad israeliano. L’attacco contro il convoglio militare avrebbe distrutto 107 mezzi militari, tra cui 18 carri armati. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Mosca sotto assedio psicologico. Kyiv usa il sospetto come arma

