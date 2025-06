Mosca allunga il fronte verso sud Gli ucraini | Quest’estate sarà più difficile in tutte le direzioni

Quest’estate si preannuncia come una stagione di sfide senza precedenti per l’Ucraina, con Mosca che allunga il suo fronte verso sud e le forze russe che avanzano con determinazione. Il ritmo della guerra si intensifica: maggio ha visto il maggiore progresso russo dalla fine del 2022. In un contesto così incerto, la posta in gioco non è mai stata così alta, e le prospettive future rimangono avvolte da una crescente incertezza.

“Prevediamo un peggioramento delle condizioni in tutte le direzioni quest’estate”. Lo ha dichiarato un ufficiale ucraino, un tenente dispiegato a Kostyantynivka. Il ritmo della guerra è cambiato: nel maggio appena trascorso, le forze russe sono riuscite a conquistare più territorio rispetto a qualsiasi altro mese dalla fine del 2022. Lo riferisce il Wall Street Journal, ricordando che è successo anche lo scorso autunno prima che l’inverno rallentasse l’avanzata delle truppe del Cremlino. Mosca cerca risultati in prima linea “per costringere Kiev ad accettare le sue richieste, che “sostanzialmente equivalgono a una capitolazione ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mosca allunga il fronte verso sud. Gli ucraini: “Quest’estate sarà più difficile in tutte le direzioni”

